В Союзе кинематографистов поделились воспоминаниями о Борисе Клюеве

Коллеги рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева. Пресс-секретарь Союза Татьяна Немчинская поделилась воспоминаниями о народном артисте.

«Вчера стало известно, что мы потеряли еще одного большого актера из такой классической плеяды русского актерского мастерства — Бориса Клюева. Типаж совершенно уникальный. Было видно, что мощная фактура, энергетика... Крупный актер, крупная личность. Он много работал, это было заметно всем зрителям», - цитирует Немчинскую RT.

Напомним, о смерти Народного артиста РФ Бориса Клюева стало известно накануне вечером. Актер скончался 1 сентября после тяжелой болезни. Клюев долгое время боролся с раком легких. О диагнозе стало известно в 2018 году, в 2019 артист перенес операцию, передает сайт «Свободная пресса».

В Гильдии киноактеров почтили память знаменитого артиста.

«Я уверена, он останется надолго в памяти тех, кто любит театр, тех, кто любит кино, а главное, останется в памяти своих коллег, потому что забыть то доброе, что он делал на протяжении многих лет, они просто не смогут. Светлая память», — сказала заслуженный работник культуры Валерия Гущина.