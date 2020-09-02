В Башкортостане учителям рассказывают, как интересно преподавать правила дорожного движения

Во вторник, 1 сентября, по всей стране отмечали День знаний. Начальник УГИБДД УМВД России по Республике Башкортостан полковник полиции Динар Загитович Гильмутдинов в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" рассказал, что в пределах республики праздник прошел без серьезных происшествий. Сотрудники Госавтоинспекции следили за тем, чтобы ученики могли безопасно добраться до школ.

Что же касается мер, принимаемых в этом направлении в остальное учебное время, то существует совместный план ведомства и министерства образования. С 1 по 11 классы обязательно проводятся факультативные занятия по правилам безопасности дорожного движения.

Более того, сами учителя проходят переподготовку. Их учат интересно и правильно преподавать основы безопасности дорожного движения.

"Совместная работа идет и она дает свой эффект", - подчеркнул Динар Загитович в беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым.

По его словам, на дорогах региона уже становится меньше травмированных, погибших детей.

"И это радует", - заключил полковник полиции.