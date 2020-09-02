Адвокат задержанных в Минске журналистов "КП" рассказал об их самочувствии

В Минске журналисты собрались на акцию в поддержку задержанных сотрудников СМИ Фото: Артём Базаров

К журналистам "Комсомольской правды", задержанным 1 сентября во время работы на акции студентов, пустили адвоката. Он сообщил, что все они чувствуют себя хорошо, их покормили, а суд ожидается после 14:00. Адвокат пробыл с задержанными около часа.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что силовики задержали фотографа Святослава Зоркого, оператора Никиту Недоверкова и корреспондента Марию Элешевич. Все они выполняли свою работу. На сотрудниках "КП-Беларусь" были жилеты с большой надписью "Пресса" и бейджи с названием издания. Их привезли в РУВД для проверки документов и задержали. Они провели там всю ночь. Сотрудников "КП-Беларусь" обвиняют по статье "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Также сообщалось, что около здания РУВД утром 2 сентября начали собираться люди, среди них и журналисты, которые в знак солидарности с коллегами провели ночь около отделения.