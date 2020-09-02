Медведев заявил о желании России заключить мирный договор с Японией

Медведев заявил о желании России заключить с Японией мирный договор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе онлайн-встречи с участниками Всероссийского патриотического слета «ОстроVa-2020» глава совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о желании РФ заключить мир с Японией по поводу Курильских островов. Он отметил при этом, что отчуждение российских территорий недопустимо.

«Значительное влияние на наши отношения оказывает судьба мирного договора. Мы всегда были сторонниками того, чтобы такой мирный договор был подготовлен, но не в результате отчуждения российских территорий», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в статье 67 Российской Конституции говорится о том, что «действия, направленные на отчуждение территории нашей страны, недопустимы».

Глава Совбеза напомнил, что Конституция не допускает даже самого обсуждения отчуждения каких-либо из своих территорий.

Он также отметил, что существует уголовная ответственность за отчуждение российской территории, а также призывы к этому, передает ТАСС.

Напомним, что между Россией и Японией давно существует спор о принадлежности Курильских островов одному из государств. Так, еще в 1786 году часть архипелага была включена в состав российской Империи. В середине 19 века Россия и Япония подписали договор, согласно которому часть островов отошли Японии, а Сахалин остался не разделенной территорией. Но по итогам Второй Мировой Войны, после 2 сентября 1945 года все Курильские острова были включены в состав СССР.