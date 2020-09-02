Глава Минпромторга Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса

Денис Мантуров рассказал о своих ощущениях после вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Cпутник V". Глава Минпромторга уточнил, что после вакцинации продолжал привычный образ жизни и ежедневно отчитывался о состоянии главе центра имени Гамалеи, в котором препарат разработали.

- Я участвовал в эксперименте, во втором, не лежа в больнице, как первые добровольцы, а перенося "на ногах". Каждый день Александру Леонидовичу Гинцбургу звонил и докладывал о состоянии, - рассказал Мантуров в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.