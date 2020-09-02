Глава министерства обороны Республики Белоруссия приедет в Москву 4 сентября

Виктор Хренин приедет в Москву 4 сентября Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин посетит Москву в пятницу, 4 сентября. В ведомстве отметили, что он выступит с докладом «О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях».

«Министр примет участие в совместном заседании министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств, государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое пройдет в Москве 4 сентября», - сообщили в ведомстве в среду.

В Минобороны Белоруссии выразили надежду, что приезд Хренина в Москву будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества между двух стран.

Напомним, что Виктор Хренин занимает должность министра обороны Республики с 1 января 2020 года. Ранее он служил на должностях командиров мотострелкового взвода, разведывательного взвода, разведывательной роты, начальника пункта обработки информации в командном пункте отдельного разведывательного батальона. Затем работал заместителем командиров в отдельном мотострелковом батальоне, отдельном разведывательном батальоне. Руководил отдельным танковым батальоном, отдельным гвардейским мотострелковым батальоном 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования (ЗОК)