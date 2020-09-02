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Прокуратура Германии не стала признавать дело Навального "особым случаем"

В ФРГ пока не анонсировали начало разбирательства
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального "особым случаем"

Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального "особым случаем"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дело о госпитализации российского политика Алексея Навального не посчитали "особым случаем" в прокуратуре ФРГ. Кроме того, власти пока не сообщают, когда начнётся разбирательство по нему.

В письменном ответе ведомства сказано, что прокуратура сообщает о своей деятельности после "взвешивания всех соответствующих аспектов", сообщает РИА Новости. Также отмечается, что во внимание будут приняты запросы прессы и "личные права пострадавших, а также возможная угроза процессу расследования".

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