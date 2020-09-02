В Центре Гамалеи рассказали о результатах испытаний вакцины на пожилых

Будут набраны добровольцы в возрасте до 80 лет для дополнительных испытания вакцины на пожилых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи рассказали, что некоторые их сотрудники в возрасте 70-80 лет сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

«Человек 10-15, наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Никак вакцинация на них не повлияла», — отметил ученый.

Гинцбург напомнил, что и он сам испытал на себе вакцину несколько месяцев назад и прекрасно себя чувствует в свои 68 лет.

Он также отметил, что на данный момент очень важно понять, как работает вакцина на пациентах, которым больше 60-70 лет, и подчеркнул, что будут дополнительно набраны добровольцы в возрасте до 80 лет, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи стал первым в России и мире, чьи специалисты смогли пройти базовый цикл исследования новой вакцины от коронавируса и зарегистрировать ее. Об этом 11 августа лично заявил президент Владимир Путин. Вакцину ждут на поставку уже более 27 стран мира. Но первой «Спутник V» получат в Белоруссии.