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Политика

Лавров о Беларуси: Россия считает выборы президента состоявшимися

Глава МИД напомнил о недопустимости вмешательства во внутренние дела
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Лавров еще раз отметил, что Россия считает недопустимым вмешательство во внутренние дела Беларуси

Лавров еще раз отметил, что Россия считает недопустимым вмешательство во внутренние дела Беларуси

Фото: REUTERS

Москва считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися, надеется на стабилизацию в республике через диалог, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также отметил, что Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании в Белоруссии извне, в том числе, со стороны ОБСЕ.

- Россия с самого начала заняла взвешенную позицию по отношению к Беларуси. Считаем выборы президента состоявшимися и недопустимым вмешательства во внутренние дела, навязывания посреднических услуг, - заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

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