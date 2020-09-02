Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 декабря

Ивану Сафронову продлили арест на три месяца Фото: ТАСС

В среду, 2 сентября, Лефортовский суд Москвы продлил ещё на три месяца и одни сутки арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его обвиняют в государственной измене.

Заседание суда о продлении меры пресечения прошло в закрытом режиме в связи с наличием грифа "секретно".

- Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца и одни сутки, до 7 декабря, - цитирует ТАСС постановление судьи.