Лавров заявил об обеспокоенности Москвы задержаниями журналистов в Беларуси

Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена задержаниями некоторых журналистов в Беларуси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена задержаниями некоторых журналистов в Беларуси.

- Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые журналисты подвергались задержаниям. Мы каждый раз обращались к белорусским коллегам, все журналисты были отпущены. Мы будем отстаивать права наших журналистов, которые работают на основе законодательства соответствующей страны, - заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Министр иностранных дел Беларуси ответил в ходе пресс-конференции, могут ли власти обеспечить журналистам спокойную работу.

- Мы выступаем за то, чтобы журналисты могли спокойно делать свою деятельность в рамках правил. Но мы против того, чтобы журналисты вовлекали себя в действия, связанные с нарушениями законодательства. Одно дело, когда всё по правилам, другое - когда журналист ведёт стрим и через чаты ведётся призыв к действиям. Мы в МИД работаем с посольствами. И если случаются случаи, то мы реагируем на них. Однако, всегда смотрим на субстантивное поведение. Если они не нарушили никаких правил и законов, то предпринимаем соответствующие действия с представителями правоохранительных структур, - отметил Макей.