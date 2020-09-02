Лавров заявил о 200 натренированных украинских экстремистах, находящихся в Белоруссии

Лавров рассказал, что Россия готова защитить границы Белоруссии в случае необходимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 2 сентября во время пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем о том, что у России есть подтвержденные данные о том, что дестабилизацию ситуации в Белоруссии координируют с Украины.

По данным Сергея Лаврова для этих целей подготовили более 200 экстремистов.

«Есть подтверждения, что такая деятельность ведется и со стороны Украины. Все эти структуры занимаются провоцированием таких действий, финансируют, науськивают тех, кого считают перспективным. На Украине есть такие лагеря для экстремистов. По нашим оценкам, около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, находятся в Белоруссии», - сказал Лавров.

Напомним, что беспорядки начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Тысячи несогласных с решением граждан вышли на улицы в знак протеста с результатами выборов. Лидер страны Александр Лукашенко позже заявил, что ситуацию в республике спровоцировал Запад.