Глава Кубани Вениамин Кондратьев: Вслед за Краснодаром создадим новые генпланы Геленждика, Анапы и других курортов

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что вслед за Краснодаром новые генпланы получат и другие города региона. Фото предоставлено пресс-службой Краснодарского края.

Краснодар получил новый генеральный план: градостроительную конституцию столицы Кубани 2 сентября утвердили депутаты городской Думы. Разработка документа шла не один месяц, а его принятию предшествовали общественные слушания. С 6 июля по 6 августа жители Краснодара обсуждали проекта Генплана, за это время от них поступило более 5,4 тысяч предложений и замечаний. Документ предусматривает комплексное развитие Краснодара на ближайшие 40 лет, его основная концепция — сделать город современным и комфортным для жизни. Приоритет в плане отдается зеленым зонам и социальным объектам.

- Мы завершили большую и трудоемкую работу по созданию нового генерального плана Краснодара - градостроительной конституции города, - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Вместе с ведущими архитекторами страны, а, главное, с жителями краевой столицы мы постарались сделать так, чтобы документ отвечал современным требованиям комфортной жизни горожан. Предусмотрели максимальное количество социальных объектов и зеленых зон в уже существующих микрорайонах, определили правила, по которым будут строиться новые. Теперь важно – снова вместе с жителями – обеспечить выполнение этих требований, наладить качественный общественный контроль.

Глава Кубани сообщил, что вслед за столицей Краснодарского края новые генпланы получат и другие города региона. В первую очередь изменения коснутся курортных городов.

- По примеру Краснодара мы будем создавать или корректировать генеральные планы других населенных пунктов. Прежде всего, курортных городов – Геленджика, Анапы, Горячего Ключа, - пообещал губернатор. - Эти документы также будут разрабатываться при участии местных жителей, ведь именно им жить в этих городах и станицах.

Работа по созданию генпланов будет завершена к сентябрю 2021 года. После этого кубанские города будут развиваться строго по утвержденному графику. Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, города должны не просто застраиваться новыми высотками, а улучшать то, что уже создано, и идти по пути реновации.

- Сейчас в каждом муниципальном образовании созданы градостроительные советы с обязательным участием общественников. К сентябрю следующего года генпланы будут приведены в соответствие с правилами землепользования и застройки, будут исключены любые пересечения с лесным фондом, - сообщил губернатор Краснодарского края. - Мы должны не просто расширять застройку, а совершенствовать то, что уже имеем. Где-то идти по пути реновации. Так мы сможем развивать наши города, делать их современными и комфортными для жизни, при этом сохраняя природное наследие края.