Лавров: Страны, провоцирующие беспорядки, останутся на обочине истории

Сергей Лавров считает, что существует только один вариант решения ситуации в Беларуси Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Лавров заявил о необходимости общенационального диалога в Беларуси и прекращения внешнего вмешательства во внутренние дела страны страны.

- Мы убеждены, что существует только один вариант решения - прекратить вмешательства в дела республики Беларусь. Нужен общенациональный диалог, к которому руководство страны готово. Кто пытается провоцировать беспорядки понимают, что такой "диалог" оставит их на обочине истории, - отметил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Днём ранее Сергей Лавров заявил, что Литва перешла все грани приличия в ситуации с Беларусью, сообщал сайт KP.ru.

- Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия, - отметил министр во время своего выступления в МГИМО.