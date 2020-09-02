В ООН сообщили, когда Путин выступит в Генассамблее

На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН покажут видеозаявление Владимира Путина Фото: REUTERS

Выступление президента России Владимира Путина в Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября, сообщается в предварительной программе выступающих.

В документе ООН сказано, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. Владимир Путин будет выступать седьмым среди глав государств, сообщает РИА Новости.

Список выступлений иностранных президентов откроет бразильский лидер Жаир Болсонару, следующим выступит президент США Дональд Трамп, а за ними главы Турции, Китая, Чили и Кубы.

Предполагается, что всего выступит 121 глава государства, 54 главы правительства, 16 министров иностранных дел, 2 временных поверенных, 1 замглавы кабмина и 1 вице-президент.

Последний раз президент Путин выступи в Генеральной ассамблее ООН с впечатляющей речью. Тогда же президент провёл в рамках мероприятия целый ряд двусторонних встреч, в том числе с правящим на тот момент Штатами Бараком Обамой.