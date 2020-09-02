Оператором Netflix в России стала Национальная Медиа Группа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания-видеосервис Netflix хочет полностью локализовать свою деятельность на территории России. Ее операторов в стране выступила Национальная Медиа Группа, сообщается в пресс-релизе Netflix в среду, 2 сентября.

В настоящее время видеосервис доступен по всему миру более чем на тридцати языках, но останавливаться на достигнутом руководство компании не собирается. В Netflix напомнили, что примерно пять лет назад компания запустила свою версию в России, но только на английском языке. В партнерстве с Национальной Медиа Группой пользователи смогут пользоваться сервисом полностью и на русском языке.

Гендиректор НМГ Ольга Паскина сообщила, что сделка, которая предусматривает полную локализацию сервиса – часть реализации стратегии по «достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах на территории России».

Netflix была основана еще в 1997 году в Соединенных Штатах. Сейчас аудитория платного сервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 государствах мира. В настоящее время, помимо предоставления контента, Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.