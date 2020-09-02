В Башкирии шихан Куштау получил статус памятника природы

Гора в Башкирии получила статус заповедника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 2 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, согласно которому шихану Куштау присваивается статус памятника природы регионального значения. Сообщила в среду пресс-служба главы республики.

Отмечается, что основная цель нового статуса заповедника - сохранить редкие виды растений, животных, птиц, а также уникальный природный ландшафт.

Ранее о намерении присвоить статут памятника природы горе сообщил член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов, избранный от Республики Башкортостан. Он отметил, что решение по этому вопросу согласованно Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

«Сегодня утром было получено согласование Минприроды России. Постановление подписано», - сказал он.

Стоит напомнить, что горы представляют собой древние коралловые рифы, которые были образованы на дне Пермского моря. Ученые определили их возраст - 230 триллионов лет. Они состоят в Списке геологического наследия всемирного значения Geosites и являются редким явлением. Подобные горы есть только в Австралии.