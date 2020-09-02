Папа Римский объявил 4 сентября Днем молитвы по погибшим в Бейруте

Папа Римский призвал ливанцев не терять веру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск 2 сентября на общей аудиенции сообщил, что 4 сентября он объявляет Днем Молитвы по трагедии в Ливане, передает Vatiсan News.

«Более ста лет Ливан был страной надежды. Даже в самые мрачные периоды истории ливанцы сохранили веру в Бога и сумели сделать из своей земли уникальное место толерантности, уважения и совместного жительства в регионе», - сказал папа.

Он призвал всех ливанцев не терять веру и надежду в эти сложные времена, и снова найти силы для нового начала.

Папа Франциск призвал всех верующих присоединиться ко Дню поста и молитвы о Ливане, который будет проходить в пятницу, 4 сентября. Святейший Отец сообщил, что по этому случаю он отправит в Ливан своего представителя – кардинала-госсекретаря, – чтобы выразить близость ливанскому народу.

Напомним, что 4 августа в столице Ливана прогремел взрыв в районе порта. По предварительным данным взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которые хранились на одном из складов. Взрывная волна магнитудой 4,5 балла разрушила в округе тысячи жилых домов. В итоге жертвами трагедии стали более 170 человек, тысячи людей остались без крова над головой. После трагедии Россия направила в Бейрут 5 самолетов с гуманитарной помощью.