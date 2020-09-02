Путин назвал вопрос водоснабжения в Севастополе «фундаментальным» и пообещал решить проблему

Владимир Путин пообещал принять меры для устранения вопроса водоснабжения в Севастополе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил президента России решить проблему водоснабжения в Севастополе.

Из доклада врио губернатора следует, что засуха повлияла на уровень воды в Чернореченском водохранилище, а воды хватит только до конца года. Он также сообщил о значительных водопотерях в сетях, хотя часть проблем уже была устранена.

«Есть проект, который, в принципе, был задуман еще в советское время, к нему несколько раз возвращались в последующие годы, но он так и не был реализован. Это переброска части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище. Река Коккозка – это река горной системы, и в паводок, где-то с января по март, около 15 миллионов тонн в месяц избыточной воды уходит в море. Эту воду можно было бы собрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. Это решило бы все проблемы Севастополя с надежным обеспечением водой», - сказал Развожаев.

По его оценке, дамба экологически небезопасна и нуждается в новом способе забора воды. Решением проблемы врио губернатора видит в установке 60-километрового водозабора с насосными станциями. С помощью них удалось бы перекинуть воду к Севастополю.

Этот способ позволил бы наполнять водохранилище и избежать дефицита воды.

Развожаев попросил о финансировании в размере 3,6 миллиарда рублей, чтобы избежать водопотерь, сообщает ТАСС.

Выслушав врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, Владимир Путин пообещал принять меры для устранения текущей проблемы.

«Михаил Владимирович, считаю, что вопрос, который вы подняли, является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение и некоторые другие проблемы. Поэтому, безусловно, будем решать. Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее. Объемы финансирования вы, в принципе, назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу», - сказал президент.