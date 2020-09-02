Аналитики допускают ослабление позиций доллара

У рубля появились шансы на укрепление Фото: REUTERS

В последние пару дней рубль показывает устойчивый рост по отношению к доллару. Эксперты полагают, что для российской валюты наступило благоприятное время.

И пусть больших высот рубль не возьмет, но по крайней мере, не даст доллару перешагнуть отметку в 75 рублей.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин отмечает, что летний тренд на укрепление доллара сломлен.

И хотя многие скептически относятся к способности развивающихся экономик быстро справиться с кризисом, который вызвала пандемия, наблюдается приток средств в российские активы.

Многие стремятся вложиться в фонды, которые инвестируют именно в Россию.

Внешнеполитические события, приближение выборов президента в США, все это приводит к тому, что доллар дешевеет не только по отношению к рублю, но и по отношению к другим валютам из Большой десятки.

Например, евро обновил максимум с 3 мая 2018 года и достиг соотношения - 1,1993 к доллару. А фунт имеет соотношение 1,3480 к доллару.

А вот у начальника аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрея Кадулина несколько иной прогноз. По его мнению, существенного укрепления российской валюты пока ждать не приходится, наоборот, присутствуют риски ослабления. А это значит, что к концу третьего квартала доллар может перешагнуть отметку в 75 рублей, пишет «Российская газета».