Часть добровольцев исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

10 тысячам добровольцев введут плацебо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в среду, 2 сентября заявил, что 10 тысяч из 40 тысяч участников исследования вакцины от коронавируса получат плацебо. Об этом сообщает ТАСС.

«10 тысяч человек получат плацебо и 30 тысяч получат вакцину - 75% на 25%. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность [препарата]», - рассказал ученый.

Этот метод позволит специалистом определить, сколько добровольцев заразились коронавирусом из числа тех, кто получили настоящую вакцину и из тех, кто получили плацебо.

«Для того, чтобы статистически все было достоверно и культурно, такие большие цифры (количество добровольцев - прим. ТАСС). Такие исследования в мире проводят единицы, даже на Западе», - уточнил ученый.

Напомним, что российские ученые стали первыми в мире, разработавшими вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа заявил Владимир Путин. Россия уже получила заказ от 27 стран на поставку препарата. Но президент РФ сказал, что Белоруссия станет первой, получившей российскую вакцину.