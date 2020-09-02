Задержанные журналисты «КП-Беларусь» почти сутки находятся в РУВД Фото: Артём БАЗАРОВ

Журналисты «КП-Беларусь», задержанные во время освещения студенческой акции протеста в республике, уже почти целые сутки находятся в РУВД. В отношении них были составлены протоколы по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, однако, за что конкретно задержали выполнявших свои профессиональные задачи представителей прессы, так никто и не объяснил.

Напомним, что вчера, 1 сентября, на марше студентов в Минске задержали трех сотрудников белорусской редакции «Комсомольской правды»: журналиста Марию Элешевич, фотографа Святослава Зоркого и видеооператора Никиту Недаверкова. Задержаны были также журналисты tut.by Надежда Калинина и Алексей Судников и корреспондент БелаПАН Андрей Шавлюга. Несколько часов подряд коллеги не могли узнать, где они находятся.

На акции все журналисты были с бейджами, Зоркий и Недаверков были в жилетках с надписью «Пресса». По белорусскому законодательству, журналисты имели право присутствовать на акции, независимо от того, санкционирована она или нет, и передавать оттуда информацию, что они и делали.

Как сообщает сайт kp.by, всю ночь представители прессы провели в РУВД. Дело журналистки "КП" Марии Элешевич на рассмотрении. Дело Святослава Зоркого и Никиты Недаверкова отправили в РУВД на доработку. Рассматривать протоколы на заседании будет судья Неборская.

Правозащитник Надежды Калининой сообщил журналистам, что дело Судникова и Калининой возвращают в Октябрьское РУВД для устранения недостатков. Отпустят ли журналистов на свободу – пока что неизвестно, но по закону, людей, обвиняемых в административном правонарушении, могут удерживать не дольше чем на 72 часа.