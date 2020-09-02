Власти Германии заявили, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок»

Власти Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лаборатория Бундесвера нашла в организме российского блогера Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных о произошедшем с пациентом. Об этом сообщает представитель кабмина ФРГ в среду, 2 сентября.

Правительство Германии также заявило, что планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия по ситуации с Навальным.

- По инициативе клиники «Шарите» специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Мы получили доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок» в организме пациента. Мы призываем российское правительство объяснить эту ситуацию. О результатах расследования МИД проинформирует посла России. Надеемся на полное выздоровление Алексея Навального, - сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.

Напомним, что российскому блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в столицу в конце августа этого года. Самолет пришлось экстренно посадить, после чего оппозиционера отвезли в омскую больницу. Спустя два дня Навальный улетел в ФРГ для лечения в берлинском госпитале «Шарите».

Чуть позже немецкие врачи заявили, что клинические данные показали на интоксикацию пациента ингибиторами холинэстеразы. В Омске с такой версией не согласились: российские медики рассматривали возможность данного диагноза Навального в первый же день его госпитализации, однако подтверждения версии так и не нашли.

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