Российские криминалисты не нашли в организме и на вещах Навального ядовитых веществ Фото: REUTERS

Российские криминалисты не обнаружили в организме и на вещах российского блогера и оппозиционера Алексея Навального ядовитых и отравляющих веществ. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает издание ТАСС.

- Специалисты провели несколько экспертиз в рамках доследственной проверки данной ситуации. В ходе исследований они не обнаружили никаких признаков ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ ни в организме, ни на вещах пациента, - уточнил источник агентства. Он отметил, что российскому блогеру поставили основной диагноз - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - панкреатит.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня кабинет министров Германии заявил, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического яда из группы «Новичок». Берлин собирается проинформировать об этом Евросоюз, российского посла и НАТО, а также хочет связаться с Организацией по запрещению химического оружия по ситуации с Навальным.