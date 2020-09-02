Кожин: информация об "отравлении" Навального не доказана, это из области конспирологии Фото: REUTERS

Информация об «отравлении» Навального «Новичком» не доказана, это из области фантастики и конспирологии. Об этом после заявления кабмина Германии в среду, 2 сентября, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Кожин.

- Чтобы заявлять подобное, необходимо предъявляться неоспоримые доказательства, а их, судя по всему, нет. Так что все это из разряда фантастики и конспирологии, - отметил Владимир Кожин в интервью РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, власти Германии заявили, что по результатам экспертизы в организме Навального нашли следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Кроме того, российские криминалисты не обнаружили в организме и на вещах российского блогера и оппозиционера ядовитых и отравляющих веществ. Навальному поставили основной диагноз - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - панкреатит.