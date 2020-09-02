Журналистку «КП-Беларусь» Марию Элешевич обвинили в призыве к несанкционированной акции

Журналистку «КП-Беларусь» Марию Элешевич обвиняют в призыве продолжать шествие Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Дела журналистов, которые были задержаны вчера в Минске во время освещения студенческой акции протеста, рассматривают 2 сентября в суде Октябрьского района. Среди них и журналистка «КП-Беларусь» Мария Элешевич. Процесс начался в 15:30 по местном времени – к этому моменту задержанные по непонятной причине представители прессы почти целые сутки находились в РУВД.

Журналистку белорусской редакции «КП» в суд не привезли – с ней связались по скайпу. В протоколе сказано, что ее обвиняют в участии в уличном шествии без разрешения, а также в призыве к другим участникам несанкционированной демонстрации продолжать данное шествие. Как пишет сайт kp.by, Мария Элешевич свою вину не признает. Журналистка выполняла свое редакционное задание и профессиональные задачи, освещая акцию, в рамках законодательства и ни к чему участников шествия не призывала.

- На мне был заметный бейдж. Задержавший меня и моих коллег сотрудник ОМОН попросил нас пройти в автобус для проверки аккредитации. То есть ко мне подходили не как к участнику митинга, а как к журналисту. Правоохранитель сказал, что им поступил указ забрать прессу и проверить документы. Один из сотрудников милиции в микроавтобусе записывал все на видеокамеру, - рассказала журналистка.

Мария уточнила, что почти все время находилась в стороне от толпы протестующих. После задержания несколько часов подряд журналистов убеждали, что у них проверяют аккредитацию, запрашивают информацию, а затем составили протокол. Причину этого так и не объяснили.

Кроме того, в ходе суда, допросили человека, который представился Александром Ковалевым, сотрудником ОМОНа. kp.by пишет, что говорил одетый в маску мужчина крайне неразборчиво, уклонялся от прямого ответа на вопросы, в протоколе было указано место жительства по несуществующему адресу. Адвокат Андрей Мочалов усомнился в том, что человек, который дает показания – это действительно Александр Ковалев. Правозащитник отметил, что уже сталкивался с этим "свидетелем" в других процессах, однако сотрудники РУВД сказали, что его личность удостоверена.