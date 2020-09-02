Треть россиян не смогли назвать дату начала Второй Мировой войны

Треть россиян не знает когда началась Вторая Мировая война Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказалось, что треть россиян не знают, когда началась Вторая мировая война. Многие из опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения перенесли события 1939 года на 1941.

Данные статистики показывают, что 48% опрошенных думают, что война началась в 1941 году, 33% ответили верно - в 1939 году , а 8% вовсе не знают, когда началась война, 6% назвали даты, которые к войне не относятся, а еще 6% воздержались от ответа.

58% опрощенных считают, что основным союзником СССР во Второй мировой войне были США, 52% - считают, что Англия, 26% - назвали союзником Францию, 29% затруднились ответить. Среди противников респонденты назвали Германию (77%), а также Японию (36%), Италию (33%), Румынию (16%).

Говоря о причинах, которые привели к самой кровопролитной битве прошлого столетия россияне назвали желание Германии всех завоевать - 18%, по 8% назвали борьбу за ресурсы и разногласия между странами, 38% затруднились ответить.

Опрос был проведен ВЦИОМ методом телефонного интервью 30 августа. В опросе приняли участие 1600 тысяч респондентов.

Напомним, что датой начала Второй мировой войны является 1 сентября 1939 года. События, перевернувшие историю 20 века, начались с вторжения Третьего рейха в Польшу. Война продолжалась 6 лет, и в боевые действия было вовлечено 61 государство. Бои проходили на территории 40 стран.