Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства. Фото: Правительство Хабаровского края

Следователи предъявили экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори. Об этом в среду, 2 сентября, сообщила официальный представители Следственного комитета России Светлана Петренко.

- Следователи предъявили подсудимому обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности – в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, - сообщила она.

Светлана Петренко уточнила, Сергей Фургал обвиняется в организации убийств Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского.

Напомним, что сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета задержали бывшего главу Хабаровского края 9 июля текущего года. ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в начале 2000-х годов. После задержания Фургала отправили в российскую столицы. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово". Свою вину он не признает.