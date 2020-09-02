Симптомы у Навального не похожи на отравление «Новичком», заявил разработчик вещества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Симптомы у госпитализированного российского блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление "Новичком", рассказал в среду, 2 сентября доктор химических наук Леонид Ринк, который непосредственно участвовал в разработке данного вещества.

- Симптомы совершенно не похожи. Если бы был применен "Новичок", то клинические проявления отравления были бы абсолютно иными, были бы судороги и так далее. Более того, использование этого вещества привело бы к смерти пациента, а не к коме. Он бы давно отдыхал на кладбище, вот и все дела, - объяснил эксперт в интервью РИА Новостям.

По словам специалиста также не выдерживает критики аргумент о том, что Навальный мог быть отравлен малой дозой вещества, поскольку фосфорсодержащие яды в малых дозах очень полезны.

- Так же, как и радиация в малых дозах полезна, так и взбодрить свою нервную систему очень даже недурно, особенно под старость. Знаю много людей, которые принимали малые дозы, и ничего, здоровы и живы, - сообщил Леонид Ринк.

Профессор отметил, что все проявления отравления увидели бы еще врачи из Омска.

- Самое первое – это реакция глаз, второе – сильные судороги, поскольку «Новичок» является веществом судорожного действия. А у него типичная панкреатитная картинка сходится целиком и полностью с тем, что проявляется при отравлении поджелудочной железы, - подметил эксперт.

Напомним, что сегодня власти ФРГ заявили, что специалисты лаборатории обнаружили в организме Алексея Навального следы отравления «Новичком». Российские криминалисты утверждают, что не обнаружили никаких признаков ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ ни в организме, ни на вещах оппозиционера.