Деловой этикет запретил сотрудникам чихать и кашлять в коллективе
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В деловом этикете появилось новое правило. К общепринятым правилам хорошего тона, которые предписывают не оставлять телефон на столе с включенным звуком и не перекрикиваться в опенспейсе. Добавилось еще одно – сотрудникам нежелательно чихать, кашлять и сморкаться на рабочем месте.
Это неизменно повлечет за собой косые взгляды и пересуды за спиной, а возможно и большие проблемы.
Эксперты по правилам хорошего тона уверяют, что важно не только беречь здоровье, но и выбрать правильную линию поведения, если приключился легкий недуг.
В случае насморка нужно пользоваться бумажными салфетками. А вот если человек чихнул и закашлялся, то прикрыть рот стоит носовым платком, обязательно тканевым и приличного вида.
Если же это «не разовая акция», то лучше взять больничный и поправить здоровье дома. Сегодня это не вызовет недовольство коллег, а скорее наоборот: поможет улучшить макроклимат в коллективе и добавит уважения со стороны коллег, передает ОРТ.
Ранее британским школьникам запретили шутить о коронавирусе. Ученикам запрещено не только шутить, но и умышленно чихать и кашлять в сторону других.