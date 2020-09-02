Деловой этикет запретил сотрудникам чихать и кашлять в коллективе Фото: REUTERS

В деловом этикете появилось новое правило. К общепринятым правилам хорошего тона, которые предписывают не оставлять телефон на столе с включенным звуком и не перекрикиваться в опенспейсе. Добавилось еще одно – сотрудникам нежелательно чихать, кашлять и сморкаться на рабочем месте.

Это неизменно повлечет за собой косые взгляды и пересуды за спиной, а возможно и большие проблемы.

Эксперты по правилам хорошего тона уверяют, что важно не только беречь здоровье, но и выбрать правильную линию поведения, если приключился легкий недуг.

В случае насморка нужно пользоваться бумажными салфетками. А вот если человек чихнул и закашлялся, то прикрыть рот стоит носовым платком, обязательно тканевым и приличного вида.

Если же это «не разовая акция», то лучше взять больничный и поправить здоровье дома. Сегодня это не вызовет недовольство коллег, а скорее наоборот: поможет улучшить макроклимат в коллективе и добавит уважения со стороны коллег, передает ОРТ.

Ранее британским школьникам запретили шутить о коронавирусе. Ученикам запрещено не только шутить, но и умышленно чихать и кашлять в сторону других.