Навальный остается в реанимации на ИВЛ, заявили в клинике Charite Фото: REUTERS

Немецкие врачи из берлинской клиники «Шарите» заявили, что симптомы отравления у госпитализированного к ним российского блогера Алексея Навального продолжают пропадать. В пресс-релизе на официальном сайте клиники говорится, что причина для этого - постепенное восстановление активности холинэстеразы.

Отмечается, что оппозиционер все еще находится в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких, состояние пациента тяжелое. Врачи заявили, что следует ожидать долгосрочных последствий заболевания и длительного течения болезни.

Напомним, что сегодня власти ФРГ заявили, что специалисты лаборатории обнаружили в организме Алексея Навального следы отравления «Новичком». Криминалисты из России утверждают, что не обнаружили никаких следов ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ ни в организме, ни на вещах Алексея Навального. Основной диагноз, который поставили блогеру - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - панкреатит.