Депутаты предлагают ужесточить требования к каршерингу Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве предложили ужесточить требования к каршерингу. Предлагается ввести обязательную аутентификацию для пользователей или систему распознавания лиц.

С такой инициативой выступил глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике столичного парламента Кирилл Щитов.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что можно сличать реальное изображение водителя, которое запечатлено в машине, с его снимком в паспорте или в базе оператора каршеринга.

- Сегодня ряд операторов уже пользуются такой процедурой, но пока это требование не является обязательным, - пояснил парламентарий.

Это поможет улучшить безопасность поездок и исключит случаи оформления на других людей. Периодически в сети можно найти объявления о продаже учетных записей для пользования такими автомобилями.

В «Делимобиле» отметили, что уже сейчас используют подобную систему. К тому же, автоматика оценивает стиль вождения человека. Если нареканий нет, то ему полагаются скидки и доступ к более дорогим машинам, если за рулем любитель погонять и нарушитель, то его аккаунт может попасть в блокировку.