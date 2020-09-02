Депутаты предлагают ужесточить требования к каршерингу
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Москве предложили ужесточить требования к каршерингу. Предлагается ввести обязательную аутентификацию для пользователей или систему распознавания лиц.
С такой инициативой выступил глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике столичного парламента Кирилл Щитов.
В беседе с «Российской газетой» он отметил, что можно сличать реальное изображение водителя, которое запечатлено в машине, с его снимком в паспорте или в базе оператора каршеринга.
- Сегодня ряд операторов уже пользуются такой процедурой, но пока это требование не является обязательным, - пояснил парламентарий.
Это поможет улучшить безопасность поездок и исключит случаи оформления на других людей. Периодически в сети можно найти объявления о продаже учетных записей для пользования такими автомобилями.
В «Делимобиле» отметили, что уже сейчас используют подобную систему. К тому же, автоматика оценивает стиль вождения человека. Если нареканий нет, то ему полагаются скидки и доступ к более дорогим машинам, если за рулем любитель погонять и нарушитель, то его аккаунт может попасть в блокировку.