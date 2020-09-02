Второй разработчик «Новичка» усомнился в возможности отравления им Навального Фото: REUTERS

Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный не мог быть отравлен веществом «Новичок, поскольку в таком случае пострадали бы и окружающие его люди. Об этом в интервью изданию «Интерфакс» в среду, 2 сентября, сообщил один из разработчиков этого отравляющего вещества Владимир Углев.

- Я считаю, что можно сразу исключить применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ, в том числе и «Новичок». У вещества высокое давление паров при температуре более 20 градусов по Цельсию, а также крайне высокая ингаляционная токсичность. Кроме Навального получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди, - объяснил эксперт.

Напомним, что ранее один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк сообщил, что симптомы, которые наблюдались у Навального, совершенно не похожи на отравление данным веществом. Также он исключил возможность, что блогер отравился малыми дозами вещества: по словам эксперта, в небольшом количестве данный яд даже полезен и не способен ввести человека в состояние комы.