Суд вернул дело задержанной журналистки «КП-Беларусь» для устранения недостатков Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Судя по всему, сегодня решения по делу задержанной в ходе освещения акции протеста студентов журналистки «КП-Беларусь» Марии Элешевич уже не будет. Как пишет вечером в среду, 2 сентября, сайт kp.by, судья приняла решение вернуть дело для устранения недостатков. Сама Мария Элешевич остается в РУВД.

Напомним, что во время вчерашнего протеста в Минске были задержаны несколько журналистов белорусской «Комсомолки» и других местных изданий. Они находились на акции на законных основаниях, освещая происходящие в столице республики события, и были с бейджиками. Почти целые сутки представители прессы провели в РУВД, несколько часов не могли выйти на связь со своим руководством и коллегами.

В отношении задержанных журналистов правоохранители составили проколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, но за что конкретно задержали представителей СМИ так и не объяснили.

На сегодняшнем заседании журналистку Мария Элешевич обвинили в призыве участникам акции продолжать шествие, своей вины она не признает.