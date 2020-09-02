Коронавирус у Сильвио Берлускони: что известно о состоянии здоровья бывшего премьер-министра Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 2 сентября, медики обнаружили коронавирус у Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра Италии. О положительном тесте 83-летнего политика сообщил его официальный представитель в интервью ТАСС.

- В результате проведенных из-за мер предосторожности анализов у Берлускони выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Сейчас он работает из своей резиденции в Аркоре, где проведет и период карантина, - рассказал представитель.

Он отметил, что лидер партии "Вперед, Италия" сдал тест для диагностики заболевания по возвращении из поездки на Сардинию. Политик продолжит поддерживать кандидатов от правоцентристской коалиции на предстоящих региональных и муниципальных выборах, которые пройдут 20-21 сентября, «выступая перед СМИ».

29 сентября Сильвио Берлускони отметил свой 84 день рождения. Пару лет назад глава итальянской партии перенес серьезную операцию на сердце, восстановление после которой заняло много времени.