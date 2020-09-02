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Контактная группа по Донбассу согласилась с необходимостью продолжать режим "тишины"

Представители Украины согласовали четыре следующих участка разведения сил
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Контактная группа достигла новых договоренностей по Донбассу

Контактная группа достигла новых договоренностей по Донбассу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Офис украинского президента Владимира Зеленского в среду, 2 сентября, заявил, что контактная группа по Донбассу согласилась с необходимостью продолжать режим "тишины" на востоке государства.

- В ходе переговоров стороны согласились с необходимостью продолжения соблюдения тишины. Председатель мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик сказл, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, - говорится в сообщении прес-службы президентского офиса.

Представители Украины также согласовали четыре следующих участка разведения сил и определили 19 приоритетных участков для разминирования. Кроме того, поставлена задача группе по вопросам безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

В офисе Зеленского отметили, что ОБСЕ не зафиксировала жертв среди гражданских с начала объявления режима "тишины".