Видеооператора «КП-Беларусь» Никиту Недоверкова судят за участие в протестах

Видеооператора «КП-Беларусь» Никиту Недоверкова судят за участие в протесте в Минске. Фото: mediazona.by

В суде Октябрьского района начался второй процесс по делу задержанных на протестной акции в Минске журналистов «КП-Беларусь»: в 18:25 по местному времени суд начал рассмотрение дела видеооператора издания Никиты Недоверкова.

До этого завершился процесс по аналогичному делу Марии Элешевич – ее протокол судья направил на доработку. Представителей прессы обвиняют в том, что они принимали участие в несанкционированном уличном шествии без разрешения, призывал участников акции не расходиться и продолжать мероприятие.

Как и Марию, Никиту в суд лично не вызвали, он общался по скайпу. Он рассказал, что забиравшие журналистов с акции сотрудники ОМОН попросили поехать с ними якобы для подтверждения аккредитации, пообещав, что это займет не больше четверти часа. С протоколом журналист не согласен – он говорит, что участников акции ни к чему не призывал, а просто выполнял свою работу.

На суд видеооператор надел жилет с надписью «Пресса». В нем же он был и вчера, когда правоохранители по непонятной причине задержали его и других журналистов.

Как пишет сайт kp.by, свидетель Наталья Галезник, генеральный директор «БелКП-Пресс» уверена, что сотрудник редакции не мог координировать толпу и к чему-то ее призывать. Другой свидетелей, журналист «Россия сегодня» Кирилл Рубцов также сказал, что не заметил, чтобы Никита призывал к чему-то участников акции.

Затем суд допросил двух мужчин в балаклавах на лицах, которые представились сотрудниками ОМОН. Первый из них убеждает, что во время шествия видеооператор якобы призывал участников акции «не расходиться и идти дальше, никого не боясь».

Второй появившийся на мониторе мужчина в балаклаве вызвал подозрения у адвоката: неизвестный представился Александром Ковалевым, однако правозащитник заметил, что это совсем не тот Ковалев, что был на процессе Элешевич. Судья на это заявил, что в РУВД личность этого человека удостоверена, документы направлены в суд.

Адвокат попросил отправить дело на доработку в РУВД -– суд вынес именно такое решение.