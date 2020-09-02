Фотографа «КП-Беларусь» Святослава Зоркого обвиняют в координации толпы на шествии. Фото: Фото: mediazona.by

В суде Октябрьского района белорусской столицы продолжаются рассмотрения дел задержанных в ходе акции протеста в Минске журналистов. В 19:40 стартовал процесс по делу фотографа «КП-Беларусь» Святослава Зоркого (настоящее имя Сергей Щёголев), которого, как и предыдущих, обвиняют в координации толпы, призыве к протестующим «идти дальше» и участии в несанкционированном шествии.

Святослав допрашивали через скайп, представитель СМИ находился в жилете с надписью «Пресса», в котором были в день задержания, 1 сентября.

- Я фотокорреспондент, не общаюсь с протестующими или участниками акций. Могу только сказать, из какого я издания, - убеждает фотограф судью.

Сайт kp.by передает, что свидетель Наталья Галезник, глава «БелКП-ПРЕСС» отметила, что у Святослав является гражданином Украины, однако к нему не пускают консула, а в МИД о задержании даже не сообщили.

Свидетель Сергей Игнатьев, ОМОНовец, утверждает, что видео Святослава на шествии – фотограф якобы призывал толпу не расходиться. При этом он не может объяснить, как смог запомнить представителя прессы по лицу, если находился в противоположной стороне колонны. Как и на предыдущих двух заседаниях, правоохранитель неправильно называет место задержания и путается в количестве задержанных в тот вечер.

Напомним, что шестерых журналистов «КП-Беларусь», tut.by и БелаПАН задержали вчера на пересечении улиц Кирова и Ленина, где представители прессы с соответствующими бейджиками выполняли свои профессиональные обязанности, на законных основаниях освещая студенческий протест.

Уже знакомый всем участникам заседания сотрудник ОМОН, который называет себя Александром Ковалевым, также говорит, что Святослав координировал действия колонны. Этот тот самый ОМОНовец, в котором в ходе рассмотрения протоколов Марии Элешевич и Никиты Недоверкова адвокат признал самозванца. Адвокат фотокорреспондента Андрей Мочалов в очередной раз сделал заявление о том, что человек, который сейчас представился Ковалевым - на самом деле не Ковалев. Доподлинно понять, кто вещает с экрана в зале суда, невозможно – свидетели из ОМОНа в балаклавах.

На вопрос адвоката о том, как сотрудник ОМОН узнал в толпе именно Святослава Зоркого, свидетель неожиданно объявил: «Потому что он мужчина!».

Как и в предыдущих двух случаях суд принял решение отправить дело на доработку. Журналистам придется пребывать в РУВД вторую ночь подряд.