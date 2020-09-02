Жертвами взрыва в лагере для беженцев в Камеруне стали семь человек

В лагере для беженцев на севере Камеруна размещены 18 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами взрыва в лагере для беженцев на севере Камеруна стали как минимум семь человек, еще столько же получили ранения, передает Reuters.

Отмечается, что местные власти расценивают произошедшее как теракт. Нападение произошло во вторник, 1 сентября, в лагере для беженцев в Голдави, где на сегодняшний день размещаются около 18 тысяч вынужденных беглецов из разных африканских стран. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ведется расследование.

Агентство пишет, что это уже вторая атака террористов на лагеря для беженцев в Камеруне. Месяц назад, 2 августа, боевики «Боко харам» бросили гранату в толпу людей в соседнем Мозого, тогда погибли 18 беженцев, семь человек пострадали.

Напомним, радикальная исламистская группировка «Боко Харам» (с языка хауса это переводится как «Западное образование - грех»). добивается введения шариата на всей территории Нигерии и искоренения светской модели западного образования. Они регулярно совершают теракты, похищения, варварские набеги на города и деревни.