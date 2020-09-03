Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 3 сентября 2020 года

Oчередное сообщение о политике выпустила клиника "Шарите" Фото: REUTERS

За прошедшие сутки появилось много свежих новостей о состоянии здоровья Алексея Навального. Так, очередное сообщение о политике выпустила клиника "Шарите", в которой он проходит лечение последнее время.

— Следует ожидать более длительного течения болезни. Продолжительные последствия по-прежнему не исключены, - сообщается на сайте учреждения.

Тем временем, официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что блогер был отравлен "веществом нервно-паралитического действия группы Новичка". Масла в огонь подлила канцлер Ангела Меркель.

— Алексей Навальный стал жертвой преступления, кто-то попытался заткнуть ему рот. Надеюсь, что он поправится, Мы ожидаем, что российская сторона выступит с заявлением по этому поводу. Мир сейчас ждёт ответов, - заявила канцлер.

На эту новость тут же отреагировали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "до вывоза больного в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было".

— Наши партнёры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества, - отреагировали в российском МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что все еще ожидают официального ответа Берлина на запрос Генпрокуратуры России и российских медицинских учреждений.

- Если политики начнут отбирать работу у медиков, - я не знаю куда придёт мир. Можно сразу говорить о нечистоплотности, как только политики начинают заменять собой врачей. При чем здесь внешнеполитическое ведомство и руководство Германии, - поинтересовалась Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

К слову, разработчики вещества, которым, якобы, отравили Навального, отвергли версию об отравлении этим веществом.

— Были бы судороги и так далее. Более того, использование этого вещества привело бы к смерти пациента, а не к коме. Он бы давно отдыхал на кладбище, вот и все дела, - сказал доктор химических наук Леонид Ринк.

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