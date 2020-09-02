Россия готова оказать помощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Сильвио Берлускони заразился коронавирусом Фото: REUTERS

Если заразившемуся коронавирусом бывшему премьеру Италии Сильвио Берлускони понадобится медицинская помощь, Россия готова ему ее оказать. Так ответил на расспросы журналистов пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Уверен, что, если это потребуется, президент даст необходимые указания», — приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что лидер партии «Вперед, Италия», которому 29 сентября исполнится 84 года, прошел тест на коронавирус, и анализы показали положительный результат. Однако, несмотря на солидный возраст, Сильвио Берлускони переносит заболевание COVID-19 в легкой форме и находится на домашнем карантине.

Провериться политик решил после встречи с бизнесменом, которого недавно положили в больницу с коронавирусом.

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Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

Самый известный итальянский политик, патриарх многолетних политических, судебных и светских баталий – Сильвио Берлускони, сдал положительный тест на ковид. Тестирование он прошел после того, как побывал на отдыхе на Сардинии, где встречался с олигархом Флавио Бриаторе, который недавно был помещен в больницу из-за того же вируса.

Сейчас Берлускони находится на своей вилле Аркора на севере Италии. По словам его окружения, болезнь протекает бессимптомно и абсолютно не мешает «кавалеру» работать (подробности).