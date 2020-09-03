Госдеп США пригрозил России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Госдепартамент США пригрозил России ухудшением отношений из-за Белоруссии Фото: REUTERS

Отношения Соединенных Штатов с Россией могут значительно ухудшиться в случае «открытого силового вмешательства» Москвы в ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Мы четко заявили, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они (россияне – прим. ред.) думают, что отношения с нами последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже», - сказал он, выступая на организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне видеоконференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин: Лукашенко попросил нас о резерве правоохранителей. Но он не будет использован, пока не начнут жечь машины и дома

Президент прокомментировал ситуацию в Белоруссии, возможность второй волны коронавируса и рассказал, как себя чувствует его дочь после вакцинации (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Протесты в Белоруссии, последние новости на 3 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

За прошедшие сутки из Белоруссии пришло несколько новостей. Главная из них - суд над задержанными журналистами. Сотрудников нескольких местных изданий, в том числе «КП-Беларусь», увели с акции протеста 1 сентября. Журналистам, фотографам, корреспондентам и видеооператорам пояснили, что везут проверить документы. Однако на следующие сутки предъявили обвинение в «нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий» (подробности).