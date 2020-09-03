Сергей Шойгу высказался о "культе неуемного потребления"

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба РГО

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу в большом интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости, которое будет опубликовано на сайте kp.ru, рассказал о том, что нынешнее насаждение культа неуемного потребления в обществе ни к чему хорошему не приводит.

— В нас сейчас с детства закладывается желание какого-то неуёмного потребления — стремление успеть всё, попробовать всё. И мы с этим своим стремлением летим со страшной скоростью к собственной погибели. Потребление — за гранью здравого смысла. Сели за стол, тут надкусили, тут надломили, тут отпили. В результате и стол испохабили, и ничего толком не поели... — сказал глава РГО.

Он привел в пример браконьеров, которые в заповедниках "по 400 петель на кабаргу ставят", при этом не в состоянии проверять такое количество петель каждый день.

— Зверь попал в эту петлю, погибает. Не только кабарга. Тот же снежный барс, которого мы спасаем от полного исчезновения, — отметил Сергей Шойгу, возглавляющий Русское географическое общество с 2009 года.

— Человека надо менять и его жажду потребления, — подытожил Сергей Шойгу.

Напомним, в августе этого года РГО исполнилось 175 лет. Русское географическое общество было основано 18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 года по указу императора Николая I, а его первым руководителем стал Великий князь Константин Николаевич. Главная цель, которая тогда стояла перед новой организацией — собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли.

С тех пор РГО несколько раз переименовывали, изначальное название ему вернули почти полтора века спустя, в 1992 году. Одно из старейших географических обществ в мире объединяет не только ученых-географов, но и специалистов в области смежных наук, а также путешественников, экологов, общественников и просто энтузиастов — всех, кто хочет узнавать о своей Родине что-то новое, стремится сберечь и приумножить природные богатства российского государства.

Полный текст интервью читайте на сайте kp.ru в пятницу, 4 сентября.