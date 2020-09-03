«Чистые люди»: Сергей Шойгу рассказал об уникальных взглядах староверов на жизнь

Сергей Шойгу возглавляет Русское географическое общество с 2009 года. Фото: Пресс-служба РГО

Продолжая тему культа неуемного потребления в современном обществе, президент Русского географического общества Сергей Шойгу в большом интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости, которое будет опубликовано на сайте kp.ru, рассказал, как ему довелось пообщаться со староверами, об их уникальных взглядах на жизнь и их удивительной честности.

— Я вам сейчас расскажу простую, понятную историю. Лет 25 назад прилетаю к староверам. Замечательные люди, живут на всём своём. Взгляды на жизнь уникальные. Спрашиваю: «Почему не получаете пособия на детей?» Отвечают: «Это же не заработано, поэтому и не получаем». Сами пашут землю, сами выращивают хлеб. Своя пасека, свой мёд, скотина, молоко, сметана, масло. Охотятся, добывают пушнину. В семье девять сыновей и пять дочерей, с мужьями и жёнами, детьми и внуками, — вспоминает министр обороны.

Продолжая историю, Сергей Шойгу рассказал, как в 94-м году, когда пушнину, принимали на вес, староверы просто «с ужасом» на него смотрели, когда он сказал, что шкурки можно намочить, чтобы стали тяжелее.

— Они смотрят на меня с ужасом: «Нельзя, это же обман!» Чистые, святые люди, — сказал Шойгу.

По его словам, «когда с этими людьми общаешься, взгляды на жизнь меняются». Они ничего не просят, не требуют.

— Я главу семьи спрашиваю: «У тебя мечта какая в жизни — чтобы сбылась и помереть можно?» А он мне говорит: «К Гробу Господнему прикоснуться». Всё, — сказал глава РГО.

Кстати, он поведал, что помог староверу осуществить его мечту: они с Никитой Михалковым организовали мужчине с его женой поездку в Иерусалим.

— У него ведь даже документов не было. Пришёл на паспорт фотографироваться — яловые сапоги, полугалифе, двубортный пиджак, косоворотка… — поделился воспоминаниями Сергей Шойгу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле Сергей Кужугетович за собственные деньги купил 200 тысяч медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты для Тувы, где с давних времен проживают общины староверов.

В августе Русскому географическому обществу исполнилось 175 лет, Сергей Шойгу возглавляет РГО более десятилетия — с 2009 года.

Полный текст интервью читайте на сайте kp.ru в пятницу, 4 сентября.