Трамп лишит госфинансирования города, превратившиеся в «зоны анархии»

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп решил лишить федерального финансирования города, власти которых, по его мнению, приняли недостаточно мер, чтобы остановить «анархию, насилие и разрушения» во время вспыхнувших в стране массовых протестов против расизма. Такое решение он объяснил нежеланием тратить деньги налогоплательщиков на «зоны анархии».

«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», - говорится в подписанном американским лидером меморандуме.

Текст документа обнародовала пресс-служба Белого дома. В «черный список» попали Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон) – города под управлением демократов, отказавшихся от предложений Трампа подавлять беспорядки с помощью Нацгвардии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что считает массовые протесты в Штатах «антиамериканскими» и «политическими», а в расизм полиции просто не верит.

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