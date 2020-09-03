Правительство выделило почти пять миллиардов рублей на развитие дорог в регионах

Правительство России выделило пять миллиардов рублей на развитие дорог в регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году российские регионы получат на улучшение дорожной сети почти пять миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели 4,95 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства.

В сообщении кабмина уточняется, что деньги выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и государственной программы «Развитие транспортной системы», а пойдут они «не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков дорог».

«Благодаря дополнительному финансированию уже в этом году будет отремонтировано около 110 километров магистралей, завершено строительство дороги в Мурманской области, а также ускорена реконструкция туннеля в Северной Осетии», - отметили в правительстве.

Доклад о том, как и на что были потрачены деньги, регионы должны представить до 1 февраля 2021 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Счетная палата предложила кабинету министров пересмотреть финансовые затраты на содержание автомобильных дорог федерального значения.