В сети обсуждают неоднозначный розыгрыш невесты женихом на свадьбе

Поступок жениха вызвал смех в зале, а невесте явно было неприятно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пользователи сайта Reddit обсуждают коротенькое видео, на котором запечатлен эпизод во время свадьбы. Жених решил подшутить над своей невестой, и когда священник задал традиционный вопрос, готов ли он взять эту девушку в жены, молодой человек сделал вид, будто задумался. Дескать не уверен.

А потом, после небольшой паузы, демонстративно отправился к группе стоявших тут же на сцене друзей и стал с ними советоваться.

Поступок жениха насмешил гостей в зале, а вот невеста сначала была явно удивлена и раздосадована, но потом тоже смеялась. К слову, демонстративное «совещание» длилось всего несколько секунд, после чего парень вернулся к своей избраннице и взял ее за руки. Церемония рождения новой семьи продолжилась.

Мнения комментаторов разделились. Одни сочли такую шутку смешной, другие находят, что жених просто поиздевался над невестой в самый важный момент.

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Гостей на необычной церемонии не было - они следили за торжеством онлайн (подробности).