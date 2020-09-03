Белорусская оппозиция пыталась связаться с послом России

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции за последнее время предпринял несколько попыток связаться с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, чтобы «объяснить свою позицию», однако ответа на свои запросы пока не получил. Об этом рассказала журналистам член президиума КС Мария Колесникова.

«Конечно же, мы несколько раз делали попытки связаться с послом России в Беларуси. Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждём, мы готовы […] нашу позицию объяснить», - заявила она в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Мария Колесникова уточнила, что белорусские оппозиционеры пытались связаться с российским дипломатом по электронной почте. По ее словам, «говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ». Правда, она не уточнила, от кого получила такую информацию: кто именно об этом сказал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Колесникова сообщила, что добивается встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

К слову, министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой сказал, что в планы российской стороны встречи с представителями КС пока не входят.

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