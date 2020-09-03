Си Цзиньпин поздравил Путина с 75-летием Победы во Второй мировой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил коллегу из Москвы с 75-летием Победы во Второй мировой войне.

«Я готов совместно с вами продолжить прилагать усилия ради того, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят всеобщие мир, безопасность и процветание», - цитирует текст поздравительной телеграммы агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин также пообещал всесторонне стратегическое партнерство с нашей страной, защищать итоги Второй мировой войны и справедливый международный порядок.

Китайский лидер также сообщил российскому президенту о готовности «активно содействовать сохранению многосторонних механизмов взаимодействия, способствовать формированию человечества с единой судьбой».

Напомним, Вторая мировая война закончилась в день, когда был подписан акт о капитуляции Японии – 2 сентября 1945 года, а 3 сентября в СССР (как и в Китае) было признано государственным праздником – Днём Победы над милитаристской Японией, но уже 1947 году этот день стал рабочим днём, и дата забылась. А в КНР продолжили отмечать День Победы над Японией именно в этот день.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2020 года президент России подписал закон о переносе дня воинской славы – Дня окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября.