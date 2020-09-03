Помпео заявил, что Китай для США опаснее, чем Россия

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил «угрозы», якобы исходящие со стороны нашей страны и КНР. Глава американского внешнеполитического ведомства пришел к выводу, что Китай для Соединенных Штатов все-таки гораздо опаснее, чем Россия.

«Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК)», - заявил Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, какую страну из двух он считает более опасной для США.

При этом он пояснил свое мнение тем, что «КПК наращивает вооруженные силы, китайская Компартия внедрилась в США так, как этого не делала Россия». По словам Помпео, из-за Китая в США были «уничтожены десятки тысяч рабочих мест».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пентагон признал, что Китай опережает Штаты в трех военных областях, и за последние два десятилетия власти КНР «мобилизовали ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать» Народно-освободительную армию Китая (НОАК) «практически во всех аспектах».